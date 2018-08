Cat timp mai fac legea taurii de pe burse?

Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta lege de finantare "le va da militarilor americani puterea de foc de care au nevoie pentru a castiga orice conflict rapid si de maniera decisiva", a declarat presedintele american in cursul unei ceremonii de semnare de la baza militara Fort Drum, in statul New York.

- Fondul Suveran de Investitii din Arabia Saudita (PIF) este in negocieri pentru a deveni un investitor important in Tesla, ca parte a planului sefului producatorului auto, Elon Musk, de a delista compania de la bursa, au declarat pentru Bloomberg surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. PIF, care…

- Apple a devenit prima companie din lume care a ajuns la valoarea de un trilion de dolari. Producatorul telefoanelor iPhone a atins aceasta cifra de tranzacționare in cursul zilei la Bursa din New York, scrie BBC News. Joi, dimineața, acțiunile Apple s-au tranzacționat cu o cifra record de 207 dolari.…

- Afectata puternic de rezultate și de previziuni dezamagitoare, acțiunile rețelei sociale Facebook și-au continuat joi caderea libera pe Bursa din New York, scrie AFP, potrivit Hotnews. Dupa ce au pierdut pana la 19,6% imediat dupa inceputul ședinței, acțiunile scadeau in ...

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis sesizarea PNL si USR privind neconstitutionalitatea Legii manualului scolar, spun surse din CCR. Semnatarii sesizarii au sustinut ca legea instituie un monopol pe piata si are „o multime de prevederi contradictorii”. „Practic, ministrul Educatiei Nationale si…

- Grupul TeraPlast, unul dintre cei mai mari jucatori de pe piata constructiilor din Romania, a reusit sa-si tripleze valoarea de piata in cei zece ani de tranzactionare la Bursa de Valori Bucuresti (BVB). Actiunile TRP au fost tranzactionate pentru prima data la BVB pe 2 iulie 2008.

- Va fi un adevarat cutremur pe piața auto. Aceste mașini ar putea fi interzise pe șoselele din Romania. Se lucreaza la o lege care va lovi in mii de șoferi.Reprezentanti ai RAR, APIA, ASF si cei ai Directiei Politia Circulatiei din cadrul Politiei Romane s-au intalnit cu oficiali ai Consiliului Interministerial…