Cât timp își doresc angajații să lucreze de acasă Noua din zece angajați iși doresc flexibilitate in alegerea locului de unde muncesc și a programului de munca, arata un studiu realizat de EY. Angajații și-ar dori sa lucreze de acasa intre doua și trei zile dupa incheierea pandemiei, iar jumatate ar pleca de la actualul loc de munca daca nu beneficiaza de flexibilitate. Daca ar putea opta, peste jumatate (54%) dintre respondenții angajați ar alege un programul de lucru flexibil, in timp ce pentru 40% ar prima flexibilitatea in privința locului din care muncesc, conform studiului EY, care a sondat opiniile a peste 16.000 de angajați din multiple… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

