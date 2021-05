Cât timp a durat, de fapt, Războiul de 100 de ani ”Razboiul de 100 de ani” purtat intre Anglia și Franța a durat de fapt 116 ani, in intervalul 1337 și 1453. In aceasta lunga perioada nu a fost totuși un conflict continuu, ci o serie de lupte intrerupte de perioade lungi de pace intre casele de Plantagenet, din Anglia, și de Valois, din Franța, asupra dreptului de a conduce Regatul Franței. Fiecare dintre aceste case au rueșit sa atraga in razboi aliați. Cauzele conflictului Cauzele principale ale conflictului pot fi imparțite in trei categorii: dispute teritoriale, pretenții dinastice și competiție economica. Disputele teritoriale vizau Aquitania… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

