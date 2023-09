Cât te va costa întreţinerea la bloc, la iarnă, în Bucureşti? Nicușor Dan, anunţul momentului pentru locatari Exista o veste buna si una proasta, pentru bucurestenii care traiesc la bloc. Vestea buna: intretinerea nu va fi, la iarna, mai scumpa decat sezonu trecut. Vestea proasta: costurile din 2022 n-ar fost deloc mici. Un apartament de 2 camere: 500 lei intretinere Facturile la intreținere la o garsoniera sau un apartament, in iarna ce […] The post Cat te va costa intretinerea la bloc, la iarna, in Bucuresti? Nicușor Dan, anuntul momentului pentru locatari first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

