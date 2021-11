Cat te costa tigarile facute din tuburi de rulat? Desi inainte nu se bucurau de un mare succes, de o buna perioada de timp am putea spune ca deja celebrele tuburi de rulat au inceput sa acapareze tot mai multi clienti. Un motiv ar putea sa fie reprezentat si de cresterea accelerata a preturilor la tigari, crestere ce pare ca nu se va opri aici, pana ce nu va fi atinsa directiva de la nivel european conform careia, preturile ar trebui sa fie similare penru un pachet de tigari la nivelul tuturor statelor membre UE. Asadar, tuburile de rulat si producatorii de astfel de materiale se bucura de un real succes odata ce tigarile au inceput sa se scumpeasca.… Citeste articolul mai departe pe presaonline.info…

Sursa articol si foto: presaonline.info

