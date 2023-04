”In stație la Lizeanu” ori ”Se marita Mona” sunt cantece vedeta ale petrecerilor din ”Epoca de Aur” Cat te costa sa-și cante legendarul Dan Ciotoi& Generic. Unul din parinții autohtonelor manele, melodiile veteranului chitarist și compozitor ce faceau furori in ultimii ani ai comunismului, sunt la fel de la moda și astazi pentru publicul nostalgic. Cel ce a facut din Generic cel mai popular grup din Romania de la sfarșitul anilor ’80 continua sa concerteze cu aceeași frecvența pe care o avea in anii cand casetele audio se dadeau pe sub mana in toata țara. Revenite in actualitate dupa mai mult…