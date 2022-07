Cât te costă să stai în legendara garsonieră a lui Dorian Popa. Poate fi închiriată în regim hotelier Vedeta online-ului nostru, dar și a scenei muzicale, Dorian Popa a reușlit pana la 33 de ani sa-și indeplineasca mai toate visurile. Viața sa oglindita pe internet ii aduce venituri considerabile, și-a ridicat vila mult visata, și-a completat imaginea cu un Lamborghini și lucreaza la propriul ansamblu de locuințe. Are in construcție 6 vile din prima faza a proiectului sau imobiliar ce cuprinde 10 case, insa nu uita prima sa locuința, cumparata din proprii bani, o garsoniera pe care nu o va vinde niciodata- așa cum declarata Dorian-, caci acel spațiu i-a purtat mult noroc. Cei ce vor sa testeze… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

