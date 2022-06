Cât te costă să închiriezi vila de la mare a lui Alexandru Arșinel. Actorul are 5 case! Cat te costa sa inchiriezi vila de la mare a lui Alexandru Arșinel La 83 de ani, artistul a reușit sa stranga o avere admirabila. Are o remunerație uimitoare (primește lunar aproape 9000 de lei din mai multe pensii-de revoluționar, de la stat, de merit și indemnizație de handicap), dar și cinci case (in localitatea natala, Dolhasca, Crevedia, București, Sinaia și o vila pe coasta litoralului sudic, la 2 mai). Avand in vedere problemele sale de sanatate, actorului nu ii este recomandat sa viziteze marea in sezonul estival, drept pentru care o inchiriaza. Vila din 2 mai dispune de o terasa cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Terenul fabricii „Tutunul romanesc” a fost cumparat de SIF SPV TWO SA, parte a Grupului SIF Banat-Crisana pentru suma de 33,5 milioane euro, in cadrul unei licitatii publice organizate de CITR. Proprietatea se afla in patrimoniul firmei Interagro SA, societate aflata in reorganizare. CITR a tranzactionat…

- Asociația Furnizorilor Casei Regale a premiat un grup de companii romanești din domeniul dezvoltarii imobiliare. Asociația Furnizorilor Casei Regale a Romaniei a acordat Diploma de Excelența pentru dezvoltari imobiliare de excepție companiei Nordis Group. Distincția i-a fost inmanata fondatorului Nordis…

- De asemenea, este aglomeratie pe raza statiunii Busteni, pe ambele sensuri de deplasare.Potrivit Infotrafic, pentru DN 1 Bucuresti - Ploiesti - Brasov pot fi folosite urmatoarele rute alternative:- Bucuresti - Autostrada A3 - Ploiesti - Cheia - DN 1A Brasov;- Bucuresti - A1 - Pitesti - Campulung - DN…

- Coroana romana unește, Coroana romana aduce mereu impreuna pe cei care au credințe, sentimente, trasaturi, valori și interese apropiate, zilele acestea fiind randul celor din Parlamentul de la București și Chișinau sa se afle sub aceste bune auspicii. Așa s-a petrecut și vineri, la Castelul Peleș din…

- Legendarul Nicu Covaci iși cheama maine prietenii la aniversarea sa. Cel dintai artist al etno-rock-ului romanesc se aniverseaza așa cum ii place cel mai mult, pe scena, intr-un concert unic, alaturi de trupa de care se ingrijește de șase decenii, Phoenix. Alaturi de artist, la aniversarea concertistica…

- Posta Romana doneaza produsele abandonate Foto: Arhiva. Peste 1.500 de produse ajunse în proprietatea Poștei Române, dupa ce au fost abandonate în relația dintre expeditor și destinatar, au fost donate Direcției Generale de asistența sociala a municipiului București, instituție…

- Alexandru Arșinel se retrage din teatru oficial. Deși nu duce lipsa de bani, protestele sale cu privire la taierea unor indemnizații au starnit un val de controverse intre colegii sai din breasla artistica. Cu pensie de revoluționar, indemnizații de merit de la Ministerul Culturii, drepturi de autor…

- Cel mai cunoscut designer roman dintotdeauna, Doina Levința iși prezinta cariera intr-o expoziție unica. In varsta de 82 de ani, marea artista, creatoarea de costume și decoruri de teatru și cinematografie, dezvaluie publicului universul sau artistic in cadrul unui eveniment special. Intre 25 martie…