Stiri pe aceeasi tema

- ”Rochia m-a ajutat sa scap de emoții, a fost cea mai mare provocare de la Bravo, ai stil!. Mi s-a parut greu sa inchei eu seara pentru ca trebuia sa fie bine. Aici, la Bravo, ai stil! m-am transformat in cea mai buna varianta a mea. Rafinamentul și bunul simț pot fi atributul celei mai stilate femei…

- Romanul l-a invis pe olandezul de origine marocana prin KO tehnic, in runda a treia a evenimentului Glory 76 iar acum urmeaza sa lupte pentru titlul mondial la categoria grea, cel mai probabil cu prietenul saiude antrenament, olandezul Rico Verhoeven. Rico (31 ani) este actualul campion mondial, titlu…

- Mihaela Radulescu este cunoscuta pentru felul ei de a spune lucrurilor pe nume in cel mai direct mod posibil. Așa a facut și in seara finalei „X Factor”, cand i-a transmis un mesaj discret, cu subințeles, fostului su soț, Ștefan Banica Jr..

- In momentul in care a fost preluat de ambulanța, saturatia de oxigen in sange era de 70, foarte mica, iar medicii i-au administrat oxigen. Purtatorul de cuvant al Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca, Bogdan Oprita, a confirmat ca marele actor se afla internat in respectiva unitate spitaliceasca. Ion…

- ”Lore, am vrut sa iți spun bafta pentru diseara. Sper sa caștigi, iar daca o sa caștigi, te rog foarte frumos sa faci și tu ceva pentru mine. Sa iei la pupat niște oameni dragi de pe acolo, de prin culise, de pe scena, chiar și de la masa juriului. Sunt cațiva foarte buni de pupat, știu eu sigur!”,…

- Vineri seara, 18 decembrie 2020, a avut loc marea finala a sezonului 9 a emisiunii concurs X Factor 2020. Printre momentele care au ținut publicul lipit de micile ecrane a fost și o apariție la X Factor a Mihaelei Radulescu. Vedeta a transmis un scurt mesaj video pentru Loredana Groza. Mihaela Radulescu,…

- Italienii de la Super 4 sunt finaliști la X Factor, sezonul 9. Ei fac parte din grupa lui Florin Ristei și au reușit sa cucereasca publicul cu vocile lor, la audiții. Jurații au fost atat de impresionați, incat i-au trimis direct in etapa de bootcamp, cu patru de ”DA”.Gregorio Rega are 33 de ani și…

- Diagonsticat pozitiv cu Covid de sambata, ziua in care a și fost internat, Vasile Barani urma sa fie fie transferat astazi la Spitalul suport COVID TBC din Baia Mare. Din nefericire a decedat astazi, la primele ore ale dimineții, la doar 62 ani. Autorul multor cantece de petrecere maramureșene, amintim…