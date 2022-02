Stiri pe aceeasi tema

- Oana Lis și-a redeschis cabinetul psihologic iar o vizita la cabinet poate fi vazuta chiar ca fiind ușor sub prețul pieței. Lis a precizat ca ofera atat consultații la cabinet cat și ședințe online.

- Oana Lis are planuri mari pentru anul care abia a inceput. Soția fostului edil, Viorel Lis, dorește sa devina mama și deja a inceput sa faca primii pași pentru a-și vedea visul implinit, potrivit click.ro. Oana dezvaluia in urma cu ceva timp ca ia in calcul adopția, insa Viorel Lis nu parea la fel de…

- Irinel Columbeanu a lansat prima sa carte ce face parte dintr-o serie de volume menite sa dezvaluie secrete și informații sensibile din viața omului de afaceri de la Izvorani, dar și despre femeile din viața sa, iar Monica Gabor este una dintre susținatoarele vanzarii carții.

- Au trecut mai bine de trei zile de cand Viorel Lis a fost diagnosticat cu virusul nemilos Covid-19, insa starea lui de sanatate nu s-a imbunatațit deloc. Fostul edil al Capitalei a ajuns de urgența la spital, unde se afla și in aceste momente, deoarece nu se simțea deloc bine. Nu a mai trecut mult,…

- Starea de sanatate a Oanei Lis s-a inrautațit, așa ca a fost nevoita sa se interneze și ea in spital. Vineri seara, soțul ei, Viorel Lis, a fost oprit la Institutul „Matei Balș”, din București. Amandoi sunt infectați cu virusul Sars-Cov-2. Click! a aflat in ce stare se afla cei doi, la acesta ora. Starea…

- Dupa in urma cu doua Viorel Lis a fost internat in spital cu COVID-19, iar soția sa se trata acasa de aceeași boala, acum și Oana Lis a fost internata. Starea ei de sanatate s-a inrautațit, iar medicii au decis sa o țina sub supraveghere.

- Viorel Lis este infectat cu COVID-19 și este in spital. Și soția lui, Oana, a contractat virusul, insa ea se trateaza acasa. Fostul edil al Capitalei, in varsta de 77 de ani, face primele declarații de pe patul de spital.In aceste momente, Viorel Lis se afla internat la Spitalul Matei Balș, dupa ce…