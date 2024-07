Stiri pe aceeasi tema

- Cererea turistilor romani pentru Japonia se mentine ridicata, dupa un an 2023 de succes, 2024 confirmand si el apetitul foarte mare al acestora pentru arhipelagul nipon, iar acest trend se va manifesta si anul viitor, potrivit consultantilor Exact Travel, conform Agerpres.

- Un incendiu uriaș s-a produs intr-o stațiune celebra din Turcia, acolo unde iși petrec vacanța foarte mulți romani. Flacarile care s-au extins rapid in mai multe zone din Kușadasi, amenința deja case și hoteluri. Probleme mari din cauza incendiilor de vegetație sunt și in Grecia.

- O familie de romani, care a mers cu mașina in vacanța in peninsula Halkidiki, Grecia, a trecut prin clipe de coșmar. Le-a fost furata mașina din parcare, in care aveau documente, bunuri și bani. „A intrat peste noi in casa”, a povestit proprietara mașinii.

- Japonia este o destinație turistica cu adevarat speciala. In comparație cu țara noastra, pare a fi o alta lume. De la cultura, mancare pana la orașele desprinde din filmele SF, Japonia trebuie trecuta pe lista destinațiilor turistice, dar cat ar costa o asemenea vacanța? Prețul unei vacanțe in Japonia…

- Costurile pentru accesul și activitațile din stațiunea Sovata pot varia in funcție de sezon, facilitațile alese și tipul de servicii dorite. Stațiunea este unica datorita lacurilor helioterme cu cea mai mare concentrație salina din lume. Mii de romani vin aici pentru tratamentele terapeutice. Dar cat…

- Cozonacul a ajuns sa fie un desert de lux in acest an. Prețurile incep de la 40 de lei și urca pana la 120 de lei, in bacaniile de specialitate. Sunt mai scumpi in medie cu 10% fața de anul trecut, asta din cauza costurilor ridicate la zahar și ciocolata, spun patiserii.

- Pe 1 Mai incepe cea mai lunga minivcanța din acest an, iar majoritatea romanilor fie și-au stabilit un prim sejur, fie sunt pe cale sa o faca. In aceste condiții ne-am gandit sa aflam cat costa o vacanta in Maramures, de Paste 2024, dar și ce prețuri sunt pe litoral anul acesta. Cea mai lunga […] The…

