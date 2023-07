Cât sunt taxele la facultate în 2023: De la 6.000 lei/an, la 2.100 euro Tinerii studenți dar și parinții lor trebuie sa se pregateasca serios pentru admiterile și inscrierile la universitați, dar și pentru a continua, ulterior, studiile, din cauza taxelor piperate practicate de unele unitați de invațamant superior. Taxele de școlarizare, dar și de inscriere, sunt destul de mari, iar unele s-au majorat chiar de anul acesta. Desigur […] The post Cat sunt taxele la facultate in 2023: De la 6.000 lei/an, la 2.100 euro appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

