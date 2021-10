Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații anunța ca pandemia de coronavirus va mai ține inca un an, cel puțin, in condițiile actuale. Reprezentanții organizațiie susțin acest termen exista pentru ca țarile sarace nu primesc vaccinurile de care au nevoie.

- Organizația Mondiala a Sanatații va trimite o delegație in Romania pentru a monitoriza criza pandemica. Anunțul a fost facut de Președintele Colegiului Medicilor de la București, Daniel Coriu, care a declarat ca OMS vrea sa ințeleaga cum, intr-o țara cu acces la toate

- Organizația Mondiala a Sanatații a amânat aprobarea vaccinului rus Sputnik V, aceștia susține ca tehnica de producție a preparatului nu este consecventa. Anunțul a fost facut de directorul adjunct al Organizatiei Pan Americane pentru Sanatate Dr. Jarbas Barbosa, la data de 15 septembrie. …

- Organizația Mondiala a Sanatații spune ca urmarește o noua varianta a virusului SARS-CoV-2. Aceasta a fost numita „Mu” și a fost descoperita in Columbia, in luna ianuarie, anunța BFMTV. Anunțul a fost facut in noaptea de marți spre miercuri in buletinul epidemiologic al Organizației Mondiale a Sanatații.…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) monitorizeaza o noua varianta a coronavirusului, denumita ″Mu″⁣, care a fost identificata pentru prima data in Columbia in luna ianuarie, a anuntat agentia ONU pentru sanatate in noaptea de marti spre miercuri, citata de AFP.

- Organizația Mondiala a Sanatații a vorbit despre a treia doza de vaccin, in contextul in care mai multe țari sunt deja gata sa o implementeze, inclusiv Romania. Ce spune OMS despre a treia doza In timp ce valul 4 de covid și varianta Delta sunt amenințari grave, Organizația Mondiala a Sanatații lamurește…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a afirmat miercuri ca datele actuale nu arata ca sunt necesare rapeluri ale vaccinurilor pentru Covid-19, adaugand ca persoanele vulnerabile la nivel mondial trebuie sa fie vaccinate complet inainte ca tarile sa desfasoare un rapel, transmite Reuters. Comentariile…

- OMS cere ca cea de-a treia doza de vaccin sa fie amanata. Organizația Mondiala a Sanatații a cerut miercuri amanarea celei de-a treia doze de vaccin Covid-19, numita și doza de rapel. Decizia a fost luata pentru ca exista o inechitate prea adanca atunci cand vine vorba de imunizare la nivel mondial,…