Stiri pe aceeasi tema

- Sute de bacauani se inghesuie zilnic pentru a prinde binefacatorul suc de roșii obținut la cel mai mare producator de tomate din județ. Stațiunea de Cercetare Legumicola, de pe Calea Barladului, abia face fața cererii, intrucat producțiile sunt mai reduse fața de cele din anii precedenți, la fel și…

- Majoritatea romanilor au bulion in camara pe tot timpul sezonului rece. Acesta se prepara mai ales la final de vara, dupa ce se aduna ultima producție de roșii. Produsele facute in casa sunt o specialitate pentru romani pentru ca le folosesc in zile deosebite sau la preparate cu care intampina oaspeții…

- Dulceața de prune este una dintre preferatele romanilor. Acesta se prepara din prune proaspete și bine coapte. In funcție de gustul fiecaruia se stabilește consistența pe care trebuie sa o aiba. Exista multe rețete de dulceața de prune, fiecare gospodina personalizand acest produs in felul ei propriu.…

- Ciorba de roșii facuta de bunica poate fi desemnata cu ușurința cea mai buna ciorba sau cel puțin cea mai buna ciorba de post. Rețeta pentru un astfel de preparat este simpla, iar prepararea nu dureaza prea mult, astfel ca este perfecta și pentru bucataresele mai neexperimentate.

- Spectacolul de teatru-dans „Pantofii roșii” a primit trei premii la Festivalul Internațional de Copii din Kotor, Muntenegru. Echipa timișoreana a obținut premiul pentru Cea mai buna coregrafie, Cea mai buna muzica și Cea mai buna interpretare colectiva.

- Sucul de roșii conține multe vitamine și minerale importante pentru organism. O cana de suc de roșii acopera mare parte din necesarul zilnic de vitamina C și o patrime din necesarul de vitamina A sub forma de alfa și beta-carotenoizi. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem…

- Musacaua de roșii cu branza și usturoi este un deliciu total. Aceasta preparat este extrem de aromat, gustul fiind de-a dreptul genial. Combinația dintre roșii, cașcaval, mozzarella și usturoi este nemaipomenit de buna și merita incercata. Vezi cum se prepara acest deliciu culinar.

- In ediția din 16 iunie 2022 de la Super Neatza cu Razvan și Dani, chef Nicolai Tand a pregatit mai multe rețete delicioase printre care rețetele de tarta cu zucchini și vinete și tarta cu roșii cherry roșii.