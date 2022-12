Stiri pe aceeasi tema

- Nr.51 din 09 decembrie 2022 COMUNICAT DE PRESA Recomandarile pompierilor cu ocazia desfasurarii proiectului ,,Craciunul din Slobozia", sub egida "Magia Sarbatorilor de iarna" In data de 09 decembrie a.c., cu ocazia deschiderii festivalului ,,Craciunul din Sloboziarsquo;rsquo;, pompierii ialomiteni vor…

- Sase din zece europeni prefera sa petreaca acasa Craciunul, anul acesta, alaturi de familie, in loc sa calatoreasca la rude sau la prieteni, in timp ce 36% dintre romani spun ca sigur nu vor calatori de Craciun, arata un studiu Revolut derulat alaturi de compania Dynata in 7 piete europene. Sursa articolului:…

- Avocatul Adrian Cuculis a scris povestea unei mici excursii cu copiii in cautarea decorațiunilor de Craciun in centrul Capitalei. Concluzia: e nevoie de o excursie la Craiova pentru a putea puncta startul sarbatorilor de iarna.

- Craciunul va aduce temperaturi apropiate de cele normale perioadei, in majoritatea regiunilor, anunța ANM. Excepție face nord-estul țarii, unde va fi mai frig. Și cantitațile de precipitații estimate vor fi apropiate de cele specifice pentru acest interval, spun meteorologii. Institutul National de…

- Daca iubești sarbatorile de iarna și iți dorești din plin sa imortalizezi cele mai frumoase momente alaturi de familie și de cei dragi, cu siguranța nu mai ai nevoie de alte motive pentru a rezerva o ședința foto de Craciun. Craciunul este una dintre cele mai frumoase sarbatori din an, cand toata familia…

- Grișul este nelipsit din bucataria gospodinelor din Romania. El se bucura de o mare popularitate datorita gustului sau unic. Se poate combina cu mai multe alimente pentru un gust și mai delicios, iar prepararea este foarte rapida.

- Irinel Columbeanu a spus ca va pleca in America, in luna decembrie, insa pe fosta soție inca nu a anunțat-o, deși a spus ca va locui acasa la Monica Gabor și Mr. Pink.Omul de afaceri iși dorește sa plece in Statele Unite ale Americii de sarbatori pentru a fi alaturi de fiica lui, care s-a mutat la mama…

- Deși pare a fi unul dintre cele mai simple lucruri de facut in bucatarie, gospodinele atrag atenția asupra anumitor greșeli pe care oamenii le fac atunci cand fierb orezul. Cum se gatește orezul in așa fel incat pilaful sa iasa delicios și extrem de pufos. Iata ce truc utilizeaza marii chefi bucatari.…