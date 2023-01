Stiri pe aceeasi tema

- O rețeta ce ne duce imediat cu gandul la cele mai frumoase momente din copilarie, un desert ce va fi un rasfaț nu doar papilele gustative, ci și pentru suflet. Daca vrei sa iți incanți familia și prietenii cu un preparat ca la mama sau la bunica acasa, trebuie sa ții cont de cateva sfaturi […] The post…

- Jumarile sunt nelipsite de mesele romanilor in perioada sarbatorilor de iarna. Pentru a ieși insa perfecte, fix așa cum le faceau bunicile pe vremuri, trebuie sa ții cont de anumite detalii. Unul dintre acestea este cat trebuie fiarta slanina pentru jumari ca sa iasa crocante la exterior și fragede…

- Demersurile pentru realizarea altei constructii par a avea rezultate palpabile, dupa ce fonduri au fost alocate prin Legea bugetului de stat pentru anul viitor, intr-o sedinta care a avut loc saptamana trecuta. Pe 14 decembrie 2022, liberalii nemteni anuntau acest lucru, spunand ca Guvernul Ciuca si-a…

- Gospodinele se pregatesc de Sarbatori și iși fac deja meniul pentru masa de Craciun și Revelion. Cei mai mulți romani abia așteapta in special cozonacul dintre gustari. Deși doamnele il fac de mulți ani, nu toate știu sa il prepare ca la carte. Bucatarii profesioniști vin cu cateva trucuri speciale…

- Cu toții știm ca desertul-simbol al Craciunului este cozonacul. Gospodinele știu multe rețete pentru acest preparat, insa indiferent de acestea, trebuie sa te asiguri ca nu ai uitat niciunul dintre aceste ingrediente. Iata cateva secrete pentru prepararea celui mai delicios desert pentru sarbatorile…

- Mancarea de linte este o mancare delicioasa și sanatoasa. Se prepara rapid, ieftin, iar rezultatul este delicios și, mai ales acum, in perioada postului Craciunului, tot mai multe gospodine o prepara. Deși este un aliment mai puțin cunoscut in țara noastra, in ultimii ani, lintea a caștigat teren in…

- Secretul celui mai bun ghiveci de legume. Chiar daca paleta de vegetale este mai restransa in perioada sezonului rece, nu inseamna ca nu poți prepara un ghiveci de legume gustos. Trebuie, insa, sa ții cont de un detaliu „de aur”. Doar așa garnitura de legume va ieși savuroasa. Vezi cum sa gatești ghiveci…

- Alunele și nucile reprezinta unele dintre cele mai sațioase și sanatoase gustari, potrivit specialiștilor. Conțin uleiuri benefice organismului uman, motiv pentru care sunt recomandate și in tot felul de diete și regimuri alimentare. Secretul care te ajuta sa le pastrezi proaspete pentru mai mult timp.…