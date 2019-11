Cât se dă mită în județul Cluj pentru o pensionare anticipată FOTO – Arhiva Trei medici din Cluj sunt acuzați ca au luat mita de la 80 de persoane. Potrivit anchetatorilor, doctorii cereau intre 1000 și 1600 de lei oamenilor care voiau sa se pensioneze mai repede invocand motive medicale. Doi dintre suspecți au fost plasați sub control judiciar, in timp ce al treilea a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Asta pentru ca el ar fi facut legatura intre pacienți și colegii lui, scrie stirileprotv.ro . Procurorii spun ca așa-zișii bolnavi, care ar fi beneficiat de pensii de invaliditate, ar fi adus statului un prejudiciu de 300.000 de lei. Ei au fost audiați… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

