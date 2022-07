Dupa o mentenanta de cateva zile, pagina de internet a Agentiei Nationale de Integritate contine acum toate declaratiile de avere si de interese. Prefectul Bogdan Cojocaru le afisase de mai bine de o luna si pe pagina institutiei pe care o conduce. Anul trecut, in cont i-au intrat peste 170 de mii de lei, cea mai mare parte fiind banii restituiti din contributia in calitate de candidat la alegerile parlamentare. Fata de ultima declaratie, in patrimoniul familiei apare o casa si terenul aferent la Miroslava, achizitionate in 2020. In acelasi an, au fost contractate si doua credite, in valoare…