- Piata ochelarilor de soare este plina de falsuri care nu ofera niciun fel de protectie in fata soarelui. Daca nu purtam lentile cu filtre speciale riscam sa ne fie afectata vederea din cauza radiatiilor ultraviolete.

- Asta da ipostaza inedita pentru un cuplu princiar! Nu ca n-am fi conștienți ca și regalitațile merg in vacanțe, și, evident, poarta costume de baie, dar este o premiera in a-i vedea pe prinții moștenitori ai Norvegiei in ipostaze amoroase, la plaja! Prințul Haakon și soția sa, Prințesa Mette-Marit Prințesa…

- Eva Longoria mai are puțin pana va naște, dar nu a renunțat la aparițiile in public. Actrița in varsta de 42 de ani va aduce pe lume primul copil in scurt timp și, recent, a petrecut clipe in familie pe o plaja din Miami.

- Asteroidul Oumuamua, care are forma unui trabuc, provine, cel mai probabil, dintr-un sistem binar de stele, arata un studiu Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Science Daily scrie ca un sistem binar este un sistem cu doua stele, care orbiteaza un centru comun. Autorii studiului au analizat…

- In weekend, actrita a implinit 60 de ani, pe care i-a sarbatorit cat se poate de senzual, cu iubitul, pe plaja Nu e prima oara cand Sharon Stone este surprinsa intr-o desfasurare amoroasa fierbinte pe plaja cu un iubit. Plaja pare sa fie locul ei preferat. Si asa a ramas chiar si la 60 de ani, impliniti…

- Sectorul de litoral alocat pentru amenajarea unei plaje terapeutice, cu accesibilitati pentru persoanele cu nevoi speciale, este oferit pentru beach bar-uri. Organizatia spune ca, in semn de protest, a transmis o petitie catre premierul Viorica Dancila, prin care solicita un control real la ABADL Constanta,…

- Ai o trupa de jazz? Te poti inscrie la Concursul Internațional Jazz in the Park 2018 Trupele care canta jazz se pot inscrie de astazi, 6 februarie, la a patra ediție a Concursului Internațional Jazz in the Park, competiție dotata cu premii totale de 5.000 de euro in bani și servicii, plus șansa de a…