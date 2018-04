Emisiunea care a devenit cea mai urmarita de la TV a inceput in ianuarie și este posibil sa continue pana in luna iunie. De curand, cei zece concurenți ramași in cursa pentru cele 100 de mii de euro au sarbatorit 100 de zile de rezistența in peisajul exotic din Republica Dominicana, o perioada lunga, ce a venit la pachet și cu ceva transformari fizice ale unora dintre aceștia. Daca despre scaderile in greutate ale lui Giani Kirița și ale lui Catalin Cazacu am mai vorbit, recent, am observat un fenomen inedit, in cazul altora: acumularea de kilograme. Spunem inedit pentru ca participanții la Exatlon…