Cât rezistă peştele proaspăt în frigider. De acum vei fi mai atent Peștele este unul dintre cele mai folosite preparate in perioada postului Paștelui, insa doar daca il consumam in zilele in care avem dezlegare la acest aliment. Chiar daca il cumperi gata preparat sau preferi sa il pregatești chiar la tine acasa, este nemaipomenit de bun. Insa, pentru ca, de obicei, el este cumparat intr-o cantitate destul de mare, acesta risca sa se strice daca nu este pastrat in condiții optime. Cat timp poți ține peștele prospat la frigider. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

