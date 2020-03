Cât rezistă coronavirusul pe talpa pantofilor In plina pandemie de coronavirus, medicii și cercetatorii fac eforturi uriașe sa ne dea sfaturi prețioase pentru a evita infecția cu noul virus. Astfel, un specialist in boli infecțioase din San Diego ne avertizeaza sa avem mare grija la pantofii pe care ii purtam. Medicul Georgine Nanos ne avertizeaza asupra pericolului reprezentant de pantofii pe care ii purtam cand ieșim din casa. Acesta susține ca noul virus COvid-19 poate rezista și pana la cinci zile pe talpile pantofilor, de aceea este absolut necesar sa nu intram in casa incalțați! Specialistul in boli infecțioase spune ca virusul se poate… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Imunitatea colectiva nu reprezinta o solutie pentru rezolvarea problemelor provocate de boala extrem de contagioasa declansata de noul coronavirus, a declarat miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, reputatul specialist chinez in boli respiratorii Zhong Nanshan, citat de Xinhua.

