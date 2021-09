Cât reprezintă costurile cu certificatele verzi şi contribuţia de cogenerare în prețul energiei Efortul bugetar pentru a sustine certificatele verzi și contributia de cogenerare timp de șase luni, așa cum au promis guvernanții, se ridica la peste 2 miliarde lei, potrivit estimarilor Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE). Pentru un consumator casnic, aceasta ar insemna o scadere a facturii de 10-15%, in medie. In prezent, toti consumatorii de electricitate platesc in facturi, separat de pretul energiei, certificatele verzi (pentru productia de energie regenerabila) si contributia de cogenerare de inalta eficienta.“Am analizat eliminarea temporara din facturi a certificatelor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

