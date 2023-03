Stiri pe aceeasi tema

- Site-ul ziaruldeiasi.ro a publicat sambata, in exclusivitate, (VEZI AICI) informatia legata de faptul ca Politehnica Iasi si Ciprian Paraschiv au ajuns la un acord in privinta stingerii litigiului de munca aparut in urma cu doi ani. Reamintim, Paraschiv, care a plecat in ianuarie 2020 de la Federatia…

- In decembrie 2021, Larisa Iordache s-a retras oficial din gimnastica. De atunci, fosta gimnasta medaliata olimpica, mondiala și europeana, primește de la statul roman o renta viagera lunara de 14.000 de lei. Intr-un interviu pentru Fanatik , ea nu s-a ferit și a dezvaluit cum cheltuie banii. Aproximativ…

- Daca in fotbal s-au impus, cumparandu-l pe Ronaldo, unul dintre cei mai mari juccatori ai planetei, precum și numeroase cluburi de fotbal, saudiții au primit ”Nu” de la patronul Chase Carey.

- Veste buna pentru locuitorii din Frata pe final de an. Vin banii prin programul de investiții Anghel Saligny. Primarul Cristian Cherecheș a semnat astazi la București contractul de finanțare prin programul Anghel Saligny in valoare de 18.200.000 lei pentru canalizare la Soporu de Campie. Comuna Frata…

- Carlo Ancelotti (62 de ani), antrenorul lui Real Madrid, a vorbit despre viitorul sau. Italianul a fost pe lista naționalei Braziliei dupa eliminarea de la Campionatul Mondial. Brazilia a ramas fara selecționer dupa ce a pierdut la penalty-uri cu Croația, in sferturile Campionatului Mondial. Tite a…

- Presa din Franța a dezvaluit ce prime vor incasa jucatorii echipei naționale daca vor caștiga duelul cu Argentina din finala Campionatului Mondial de Fotbal. Banii nu sunt o problema. Reprezentativa din Hexagon și-a asigurat deja 30 de milioane de dolari, dupa ce s-a calificat in ultimul act al competiției.…

- Dictatorul bielorus Alexandr Lukașenko și-a certat ministrul Sportului intr-o ședința televizata, exprimandu-și nemulțumirea ca in Belarus nu se joaca fotbal la același nivel ca la Campionatul Mondial din Qatar.

- Mircea Lucescu mizeaza pe Lionel Messi și Argentina in prima semifinala de la Campionatul Mondial de Fotbal. Antrenorul roman este convins ca s-au terminat surprizele de la acest turneu final și ca in ultimul act se vor califica favoritele. Antrenorul roman a vorbit și despre situația de la Dinamo,…