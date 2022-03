Cât primesc sirienii ca să lupte pentru Rusia Potrivit informatiilor obtinute de BBC, luptatorilor sirieni li se ofera 7.000 dolari pe luna pentru a lupta in primele linii, pentru Rusia, in razboiul acesteia impotriva Ucrainei. Un voluntar sirian a declarat ca stie despre cel putin 200 de persoane care au acceptat oferta. Soldatul sirian a afirmat ca este de parere ca Rusia desfasoara un masacru in Ucraina, dar ca, de asemenea, aceasta ajuta sirienii saraci care nu isi permit sa isi cumpere alimente. El s-a oferit voluntar din cauza banilor oferiti. Soldatul a declarat pentru BBC ca luptatorilor le sunt oferite contracte pe 7.000 de dolari… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

