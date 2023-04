Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Stoica (57 de ani), managerul general de la FCSB, a analizat meciul dintre Romania și Belarus, caștigat de „tricolori” cu 2-1 și a facut un pariu inedit, crede ca Florinel Coman (24) va fi titular in naționala la urmatoarele meciuri din campania de calificare, in iunie. Romania a invins-o pe…

- Romania a invins Andorra, scor 2-0, la debutul in grupa preliminara pentru EURO 2024. Mihai Stoica, managerul celor de la FCSB, a evidențiat curajul cu care a intrat Alexandru Dobre (24 de ani). Alexandru Dobre a fost introdus in minutul 73, in locul lui Olimpiu Moruțan, și i-a atras atenția lui Mihai…

- Romania U19 a pierdut categoric cu Norvegia U19, scor 0-4, in primul meci din Turul de Elita. Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, spune ca avem o generație „foarte slaba” la acest nivel. ...

- Normele de poluare pentru mașinile noi: Statele UE incep sa dea inapoi cu privire la schimbarile propuse pentru 2035 Ministrii Transporturilor din Cehia, Germania, Italia, Polonia, Romania, Ungaria si Slovacia se intalnesc luni pentru a discuta schimbarile propuse la normele de poluare pentru autovehicule,…

- Mihai Stoica (57 de ani), managerul general de la FCSB, s-a amuzat pe seama sondajului realizat de publicația spaniola Marca, in care utilizatorii au fost intrebați „Care este cea mai buna echipa din fiecare țara?”. FCSB are un avantaj uriaș in sondajul aferent Romaniei, 82% fața de 18 procente pentru…

- Bogdan Socol, unul dintre cei mai cunoscuți comentatori sportivi din Romania, a murit astazi, la varsta de 42 de ani, din cauza unui șoc hipotermic. Mihai Stoica, managerul FCSB și fost coleg cu Bogdan Socol la DigiSport, a scris pe contul sau de Facebook despre decesul comentatorului: Astazi, in imprejurari…

- Vine urgia peste Romania. Ciclonul polar aduce zapezi viscolite si ger cumplit. Cod rosu, soferii sunt sfatuiti sa lase masinile acasa Ninsori puternice pana duminica seara, anunta meteorologii. IGSU face apel la populație sa evite sa plece cu mașinile la drum. Ciclonul polar a ajuns deja in Romania.…

- Masinile de politie din Republica Moldova vor avea un design nou al insemnelor grafice aplicate pe ele, asemanator cu cele din statele UE. Prima masina pe care a fost aplicat noul design e o Dacia Duster dintr-o partida recenta de automobile, cu care a fost echipata politia. In aceste zile nou design…