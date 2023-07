Editorial: De la brutarie“, la primarie! Romania este tara tuturor posibilitatilor.

Se spune ca America este tara tuturor posibilitatilor, dar, sincer, eu nu mai am niciun dubiu ca, de fapt, Romania este adevarata tara unde totul este posibil In numerosii ani de cand m am nascut si traiesc in Romania, am avut ocazia… [citeste mai departe]