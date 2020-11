Cât plătește România pe chirii anuale pentru reședințele și ambasadele din străinătate Potrivit unui document oficial aflat pe site-ul Camerei Deputaților postat de un deputat USR, Romania platește anual milioane de euro, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe, pentru chiriile reședințelor personalului diplomatic și consular aflat in strainatate și pentru sediile ambasadelor și consulatelor țarii noastre. In ultimii 10 ani, 11 milioane de euro in plus Costurile suportate de Romania in 2010 pentru aceste chirii de reședințe și sedii s-au ridicat la suma de 69.185.170 lei, ceea ce a insemnat circa 16 milioane euro. Peste zece ani, adica in 2019, chiriile decontate de MAE pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 6,34 miliarde de euro sunt costurile sociale anuale generate de impactul poluarii asupra sanatații in București. Municipiile Timișoara, Brașov, Cluj-Napoca și Iași ”contribuie”, la randul lor, cu cate aproximativ jumatate de miliard de euro (fiecare) la aceste costuri. Cele 21 de orașe din Romania,…

- Romania va plati Agentiei Spatiale Europene suma de 30 de milioane de lei, reprezentand plata partiala a contributiei financiare restante a tarii noastre la programele optionale ale ESA, potrivit Agerpres.Citește și: Lista pentru parlamentare cu 'IZ PENAL' la PSD Arad - Florin Tripa, judecat…

- MOL Romania a investit 200 milioane dolari in ultimii 25 de ani, de la intrarea pe piata locala. Investițiile au mers catre in extinderea organica si modernizarea retelei de retail, iar suplimentar a achizitionat doi jucatori importanti, Shell (2004) si Eni/Agip (2014). Compania are, in prezent, o retea…

- Reprezentantul Romaniei in Organizația Mondiala a Sanatații, Alexandru Rafila, face un anunț crucial despre evoluția pandemiei de coronavirus in țara noastra. In opinia profesorului Alexandru Rafila, Romania a intrat in valul doi al pandemiei de coronavirus. „Toate țarile din UE se afla pe un trend…

- Ministrul german al sanatatii, Jens Spahn, le-a recomandat astazi compatriotilor sai ca toamna aceasta si iarna care vine sa evite vacantele in strainatate. Recomandarea oficialului are ca scop prevenirea cresterii numarului infectarilor de COVID-19 din cauza cazurilor importate. „Nu recomandam calatoriile…

- Grupul TeraPlast, cel mai mare producator roman de materiale de construcții, pregatește investiții ample, de peste 20 milioane euro, pentru care spera sa obțina și ajutor de stat. Din valoarea totala a investițiilor, circa 52% reprezinta contribuție proprie. „Romania are nevoie de instrumente prin care…

- Noua sesiune parlamentara de toamna a adus o mutare surprinzatoare la una dintre cele mai importante comisii din Camera Deputaților. Incepand cu data de 2 septembrie, deputatul PSD Iulian Iancu nu mai este președinte al Comisiei pentru industrii și servicii, in locul sau fiind ales fostul vicepreședinte…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca autoritațile egiptene au anunțat ca, incepand cu data de 1 septembrie 2020, toți pasagerii curselor aeriene care intra in Egipt, prin orice aeroport, indiferent de statul din care se deplaseaza, trebuie sa prezinte un test molecular (PCR) negativ pentru infecția…