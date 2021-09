Stiri pe aceeasi tema

- Doua decese din cauze asociate COVID-19 au fost inregistrate in judetul Braila de la inceputul acestei saptamani, perioada in care numarul pacientilor spitalizati a ajuns la 25, opt fiind internati la Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean de Urgenta, potrivit informatiilor prezentate,…

- Mama victimei a fost martora acestei drame și a cerut imediat ajutor "Salvați-mi copilul!", potrivit BBC .Un intepret afgan care locuiește in același hotel și care a insoțit-o pe mama copilului la spital, povestește ca tatal victimei a ajuns acolo distrus de durere, plangand.,,Dupa ce baiatul a cazut,…

- Un tanar din București care circula pe o trotineta electrica a murit, dupa ce a fost lovit și proiectat intr-o mașina de un motociclist, cu care intrase in conflict in trafic, potrivit unor surse din Poliția Capitalei, citate de G4Media. Incidentul a avut loc miercuri seara pe o strada din sectorul…

- Un barbat, de 28 de ani, a fost reținut marți, la aproape o luna de la comiterea unui jaf intr-o farmacie din Sectorul 3 al Capitalei, unde a amenințat-o pe angajata cu un cuțit, fugind apoi cu toți banii gasiți, informeaza News.ro . Conform Poliției Capitalei, talharia a avut loc in 8 iulie, in jurul…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a avut prima reacție in legatura cu scandalul in care a fost implicat comisarul șef din MAI, Christian Ciocan. Mai clar, omul legii, care conduce unitatea de Politici publice a MAI, a fost filmat in Secția 4 de poliție din București in timp ce se certa cu un polițist…

- Polițiștii au dat amenzi in valoare de 16.000 de lei in urma petrecerii de pe terenul viran din sectorul 3 al Capitalei, unde unii dintre participanți erau inarmați cu furci și topoare, informeaza Poliția Capitalei. Totul s-a intamplat duminica seara, cand oamenii s-au strans ca sa-l sarbatoreasca pe…

- Tanarul care a fost torturat de polițiști in Secția 16 și susținea ca se simte vanat de colegii torționarilor a incasat o bataie sora cu moartea, de la patru inși. Unul dintre agresori ar avea, potrivit victimei, o legatura stransa cu șeful torționarilor de la Secția 16.

- Nebanuite sunt caile Domnului, așa cum sunt și caile domnișorilor și domnișoarelor de la Secția 16, specializați in campul muncii (și alte campuri, de la Jilava, de exemplu) in tratamente cu gaze, catușe și bastoane.