Cât plătește MAI energie electrică pentru hotelurile sale de pe litoral? Ministerul Afacerilor Interne a atribuit un contract subsecvent, prin incredințare directa catre Hidroelectrica. MAI va plati cateva milioane de lei pentru energia electrica din acest sezon estival la unitațile sale hoteliere de pe litoral și de la munte. Cat platește MAI energie electrica pentru hotelurile sale Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a incheiat pe 24 aprilie 2023 un contract pentru energie electrica. ”Contractul subsecvent nr. 3 de furnizare energie electrica a fost incheiat pentru lunile mai-iulie 2023. Contractul este subsecvent acordului cadru nr.747870 din 13.10.2022”. Acesta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

