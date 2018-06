Stiri pe aceeasi tema

- Un fost ofiter al Agentiei de Informatii pentru Aparare a SUA a fost arestat la sfarsitul saptamanii trecute pentru spionaj in favoarea Chinei, informeaza Reuters. Biroul Federal de Investigatii (FBI) l-a retinut sambata pe Ron Rockwell Hansen, in varsta de 58 de ani, care se indrepta spre aeroportul…

- Departamentul de Justitie al Statelor Unite a anuntat marti ca a inculpat pentru spionaj in folosul Chinei un fost agent al CIA arestat in ianuarie, informeaza AFP. Acest caz ar putea fi legat de prabusirea spectaculoasa a retelei CIA in China acum opt ani. La trei ani dupa ce a parasit CIA in 2007,…

- Acuzatiile privesc o divizie din cadrul companiei, care a angajat consultanti pentru scopuri "necorespunzatoare" si a ascuns plati catre agentii de vanzari din China si din alte parti ale Asiei.Platile au fost efectuate de catre filiala din SUA, Panasonic Avionics Corp, intre 2007 si 2016,…

- China va introduce taxe de 25% pentru 106 produse, in valoare de 50 de miliarde de dolari, venite din Statele Unite. Printre acestea se numara boabele de soia, automobilele și chimicalele, potrivit ministerului de finanțe. Lista de produse din SUA care vor fi taxate de autoritațile chineze includ vehicule,…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un a facut o vizita neoficiala la Beijing, unde s-a intalnit cu presedintele Xi Jinping si s-a aratat dispus sa contribuie la dezarmarea nucleara a peninsulei coreene, scrie The Guardian, citand presa de stat din China. Agentia de stat Xinhua a confirmat informatiile neoficiale…

- Administratia Trump vrea sa impuna tarife de pana la 60 de miliarde de dolari importurilor din China, cel mai devreme in aceasta saptamana, pentru a penaliza Beijingul pentru politicile pe care le considera un furt de proprietate intelectuala de la companiile americane, au declarat persoane apropiate…