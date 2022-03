Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul rus Alexander Novak a amenintat in mod direct ca țara sa va opri livrarile de gaz spre Europa prin conducta Nord Stream 1 pentru prima data de la invazia din Ucraina, relateaza DPA, citat de Agerpres . Alexander Novak a precizat ca o astfel de masura ar fi similara cu decizia Germaniei…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a sustinut o conferinta de presa, vineri, dupa reuniunea extraordinara a ministrilor de Externe ai NATO, de la Bruxelles. In cadrul conferintei, Stoltenberg a condamnat invazia „brutala si neprovocata” a Rusiei. Seful NATO a explicat si decizia de a nu impune…

- Rusia a continuat noaptea trecuta atacurile asupra mai multor orase din Ucraina. O explozie urmata de un incendiu de proportii s-a produs la un depozit de petrol din regiunea Kiev. Pe internet circula mai multe filmulete surprinse de localnici in momentul deflagratiei.

- Dupa prima zi de razboi, in care sute de ucraineni au cazut victime, atat din randul militarilor cat și cel al civililor, Rusia da impresia ca incearca sa iși schimbe retorica și anunța ca ar fi dispusa la negocieri cu Ucraina. Ministrul de Externe rus Serghei Lavrov, a anunțat astazi, intr-o conferința…

- SUA și-a inchis ambasada de la Kiev, iar diplomații americani au fost relocați temporar in orașul Lvov, care se afla la aproximativ 80 de kilometri de granița de vest a Ucrainei cu Polonia. Secretarul de stat Antony Blinken a anunțat ca decizia de relocare a diplomaților americani departe de Kiev,…

- Josep Borrell, seful diplomatiei europene, spune ca Europa trece prin ”cel mai periculos moment” pentru securitatea sa de la terminarea Razboiului Rece, chiar daca o ”solutie diplomatica” cu Rusia ramane ”posibila”, a declarat acesta luni, la Washington, relateaza AFP. Intrebat despre avertismentele…

- ''Suntem multumiti de discutiile care au avut loc astazi'', a declarat presei consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Usakov, la incheierea convorbirii pe care a descris-o drept ''onesta'', ''concreta'' si ''constructiva''.Convorbirea telefonica dintre Putin si Biden, a doua in mai putin de o luna,…

- Washingtonul ia in considerare masuri dure de control al exporturilor pentru a perturba economia Rusiei, in cazul in care presedintele Vladimir Putin ar decide invadarea Ucrainei, a declarat marti un oficial al administratiei Biden.