Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile au explodat la alimente și combustibil. Acest lucru deja nu mai e o noutate pentru nimeni, dar este ireal cu cat a ajuns sa se vanda un litru de ulei, in unul dintre cele mai mari lanțuri de magazine din Romania. Prețul e mai mare chiar și decat cel din țarile cu cel mai ridicat nivel de trai…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a publicat marți, 21 iunie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile incepind cu 22 iunie. Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 33,42 lei/litru (-12 bani), iar al motorinei fara…

- Benzina si motorina se scumpesc intr-un ritm accelerat. Sortimentele superioare au trecut deja de 9 lei si se apropie chiar de 10 lei pe litru. Fata de vara trecuta, un plin este acum mai scump chiar si cu 150 de lei.

- Prețul mediu al motorinei standard a depașit 9 lei pe litru in stațiile de alimentare din Romania. Prețul mediu al benzinei in data de 7 iunie in Romania era de 8,42 lei. In prezent, cea mai ieftina benzina din Romania se regasește la o stație de alimentare din Bihor, unde costa 7,89 lei pe litru. In…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a afișat prețurile la benzina și motorina pentru weekend, 28-30 mai. Astfel, prețul benzinei va crește cu 20 bani, iar cel al motorinei va crește cu 15 bani. De asemenea, ANRE anunța ca in weekend un litru de benzina va costa 31, 15 lei, iar…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a publicat joi, 26 mai, un nou preț maxim la produsele petroliere principale de tip standard, care va fi valabil incepind cu 27 mai. Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 30,95 lei/litru (cu 19 bani mai mult), iar al motorinei fara…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica ( ANRE) a anunțat noile prețuri la carburanți. Prețul pentru benzina crește vineri cu 18 bani. Astfel, pentru un litru de motorina va trebui sa scoatem din buzunar cu trei bani mai puțin. Conform prețurilor afișate de ANRE, pe 13 mai benzina va costa…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a publicat joi, 12 mai, un nou preț maxim la produsele petroliere principale de tip standard, care va fi valabil incepind cu 13 mai. Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 29,13 lei/litru (cu 18 bani mai mult), iar al motorinei fara…