Cât ne va costa creșterea salariilor bugetarilor în 2024 Un proiect inițiat de Ministerul Muncii ne dezvaluie suma pe care trebuie o platim pentru creșterea salariilor a peste 350 mii de bugetari. Creșterea salariilor a peste 350 mii de bugetari in 2024 va fi suportata de noi toți iar nota de plata va fi 6,4 miliarde de lei, conform unui proiect de OUG pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invațamant și alte sectoare de activitate bugetara, elaborat de Ministerul Muncii. Nu vin bani la buget dar nu permitem creșteri de salarii pentru ca vine super-anul electoral. Punerea in aplicarea a prevederilor Art.I alin.(3) și (4) din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

