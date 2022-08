Stiri pe aceeasi tema

- Bautura preferata a romanilor in sezonul estival se scumpeste. De la 1 august, o halba de bere rece ar putea costa si cu 20- mai mult. De vina ar fi majorarea accizelor la alcool, dar si celelalte scumpiri pe care le au de acoperit producatorii. Daca la terasa Obor din Capitala o bere poate fi cumparata…

- La trei saptamani de la intrarea in vigoare a ordonanței de compensare cu 50 de bani a prețului la benzina și motorina, prețurile la carburanți au scazut ușor, in medie cu 20 de bani litrul de benzina și cu 12 bani cel de motorina, potrivit datelor analizate de HotNews.ro.

- Suntem la jumatatea verii, iar sezonul estival a inceput de mult. Romanii se duc la mare care mai de care, unii alegand litoralul romanesc, pe cand alții aleg sa plece in afara țarii. Aici, prețurile au luat-o razna, iar romanii sunt revoltați. Inca de la inceperea sezonului estival prețurile au bubuit…

- Prețul carburanților ar urma sa scada cu 50 de bani pe litru, incepand de vineri, 1 iulie, printr-un mecanism in care 25 de bani vor fi susținuți de la buget, iar 25 de bani vor fi susținuți ca o cheltuiala deductibila de catre operatori. Date analizate de HotNews.ro arata ca de la anunțul deciziei…

- Este sezonul estival, iar turiștii sunt in cautarea celor mai bune oferte de pe litoralul romanesc și nu numai. Ceea ce trebuie ei sa știe inainte de a planui o vacanța este ca prețurile cazarilor s-au marit, iar asta inseamna depașirea bugetului estimat inițial. Ei bine, atat in Romania, cat și in…

- Orașul din Romania unde un apartament costa cat un loc de parcare in București. Prețurile pe piața imobiliara au explodat in 2022. Cel mai scump oraș din țara este Cluj Napoca, unde pentru un singur metru patrat, romanii platesc prețuri care depașesc 2.000 de euro. Bucureștiul este undeva la mijloc,…

- La WWDC 2022, Apple a prezentat un nou MacBook Air si un nou MacBook Pro, ambele dotate cu M2, a doua generatie a chipset-ului dezvoltat intern dupa renuntarea la solutiile Intel. Construit pe un proces de 5nm cu 20 de milioane de tranzistori, M2 are un procesor mai performant cu 18% si o placa video…

- Preturile alimentelor au avut o crestere accelerata in ultima perioada, iar oamenii sunt disperati din cauza ca platesc din ce in ce mai multi bani pe un cos cu mult mai putine alimente in el decat anul trecut. Cresterile sunt ingrijoratoare, iar pretul la unele alimente a crescut chiar si cu aproape…