- Municipalitatea va lansa un concurs de idei in vederea amenajarii unor spații pietonale in Targu Mureș, pe strada Bolyai, strada Enescu și in zona din fața Primariei. Aceste spații vor fi parțial sau total inchise circulației rutiere și vor putea gazdui diferite activitați cultural-artistice și educaționale.…

- Municipalitatea a emis autorizatia de construire pentru RAJA SA Societatea doreste supraetajarea sediului centralSC RAJA SA Constanta a obtinut Autorizatia de Construire de la Primaria Constanta pentru o investitie imobiliara importanta.Astfel, conform AC 124 din data de 4 februarie 2021 s a aprobat…

- Municipalitatea ploieșteana desfașoara, astazi, activitați de salubrizare pe domeniul public, in urmatoarele zone: strada Bahluiului, strada Baraolt, cartier Malu Roșu și Ienachița Vacarescu.In cursul acestei zile, sunt prezenți in zonele amintite 275 angajați ai operatorului local de salubritate.…

- In data de marți, 02.02.2021, intre orele 08,00 – 13,00, va fi restricționata circulația in zona sensului giratoriu de pe strada Abatorului (Dedeman) pentru executarea lucrarilor de cuplare a unui tronson de conducta, lucrari care fac parte din proiectul Rezerva de apa a Municipiului Bacau. Municipalitatea…

- N.D. Potrivit Primariei Ploiești, in mai multe zone din oraș s-a hotarat prelungirea termenului referitor la inchiderea totala, in regim de urgența, a traficului auto și pietonal, decizia fiind valabila pana pe data de 4 ianuarie 2021. Masura este valabila pentru mai multe poduri peste paraul Dambu,…

- Un clujean a fost prins in flagrant in timp ce arunca deșeuri pe strada Pomet.”Nu faceți ca ei! Amenda 6.000 lei și curațenie pe cheltuiala contravenientului.Depozitare necontrolata de deșeuri pe str. Pomet fn., depistata in flagrant de catre dl. Moldovan Alin și dl Bodin Radu de la Politia Locala.Toleranta…

- Un barbat, cu domiciliul pe raza localitații Tamaia a fost surprins de camera de supraveghere amplasata pe strada Garii, din municipiul Baia Mare, in timp ce descarca deșeuri dintr-o autoutilitara marca Ford. Ulterior, acesta a fost indentificat pe baza numarului de inmatriculare al autovehiculului.…

- Miercuri, intre orele 9 și 17, se vor executa doua cuplari de conducta pe Bulevardul Sudului colț cu strada Sirius și pe Bulevardul Sudului colț cu strada Azurului. Lucrarile fac parte din proiectul de modernizare a Bulevardului Sudului, anunța Aquatim. In intervalul orar menționat se va intrerupe furnizarea…