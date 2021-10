Stiri pe aceeasi tema

- Politologul Dionis Cenușa critica decizia vicepremierului Andrei Spinu de a merge in Polonia pentru a negocia livrarile de gaz natural. Totodata, expertul menționeaza și faptul ca președintele țarii, Maia Sandu, ignora acest subiect strategic. "Ministrul Spinu pleaca la Varșovia (2 zile) ca sa discute…

- Vicepremierul Andrei Spinu efectueaza o vizita de lucru in Polonia, in perioada 18-19 octombrie."In cadrul vizitei voi purta discuții privind furnizarea gazului natural in Republica Moldova", a anuntat Spinu, fara a oferi mai multe detalii despre vizita.

- Republica Moldova va importa în luna octombrie gaz la preț de 790 de dolari SUA pentru 1000 de metri cubi, sau de 6 ori mai scump, decât anul trecut. Anunțul a fost facut de catre vicepremierul Andrei Spînu, în cadrul unei conferințe. Spînu susține ca indiferent de…

- Contractul dintre MoldovaGaz și Gazprom, cu privire la livrarea de gaze pentru Republica Moldova, a fost prelungit cu o luna. Anunțul a fost facut de catre vicepremierul Andrei Spinu, ministru al Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, in seara de 30 septembrie. Contractul precedent a expirat astazi,…

- Fiecare al optulea student din salile de curs din Republica Moldova este un student strain. Cei mai multi studenti care vin sa invete in Moldova sunt din Romania, recordul fiind atins in 2020, cand la studii au venit 2 125 de persoane. Pe locul doi se afla Israel, pe locul trei India, iar urmatoarele…

- Preș. Iohannis la sarbatorirea a 30 de ani de independenta a R. Moldova Klaus Iohannis. Foto: Presidency.ro. Realizator: Ciprian Sasu - Presedintele Klaus Iohannis se afla la Chisinau, unde participa alaturi de omologii sai din Polonia, Andrzej Duda, si din Ucraina, Volodimir Zelenski, la sarbatorirea…

- Șefa statului dupa intrevederea de astazi cu Președintele Andrzei Duda, au plantat impreuna, cate un puiet de arțar la Gradina Botanica din Chișinau, in semn de consolidare a relațiilor dintre Republica Moldova și Polonia,.