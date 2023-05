Stiri pe aceeasi tema

- CARAS-SEVERIN – De ce trebuie sa avem doar ce cade de la masa altora? Simplu! Pentru ca interesele Romaniei „le reprezinta” unii precum Petre Daea. Zilele acestea am prezentat public ceea ce Europa deja știa, faptul ca, pentru prima data in istoria Uniunii Europene, un ministru iși strecoara soția in…

- Cand alegi sa confirmi participarea la o nunta, te vei gandi la ținuta, dar și la darul pe care il vei oferi mirilor. Dupa scumpirile din ultima vreme, suma a crescut, iar cel mai mult conteaza și gradul de rudenie pe care il aveți.

- Care este legatura intre organizarea unei nunți dupa care sa nu ieși in pierdere și educația financiara? Dar dintre noi și bucata dreptunghiulara de plastic pe care incasam salariul lunar?

- Doua scaune sunt goale in Paradis - unul pentru o soacra buna si al doilea pentru o nora buna, am auzit pe cineva spunand odata. Iar traditiile popoarelor lumii conving: natura tensionata a relatiei dintre soacra si nora este recunoscuta de toata omenirea si in orice timp. Au femeile astea vreun un…

- Doua scaune sunt goale in Paradis - unul pentru o soacra buna si al doilea pentru o nora buna, am auzit pe cineva spunand odata. Iar traditiile popoarelor lumii conving: natura tensionata a relatiei dintre soacra si nora este recunoscuta de toata omenirea si in orice timp. Au femeile astea vreun un…

- Teatrul de Nord Satu Mare a pus in scena o piesa prin care s-a urmarit, in mod tendentios, ca osenii sa fie pusi intr-o postura degradanta si care sa loveasca din plin in aceasta zona etnografica. Este vorba despre piesa „Nunta in Oas”, scrisa de actrita Anca Munteanu, originara din Bacau, noteaza informatia-zilei.ro…

- Poate ca inca nu te-ai gandit, dar nunțile de iarna au multe de oferit. Desigur, cele organizate vara sunt uimitoare, insa pot fi insoțite de cateva dezavantaje care merita luate in considerare. In primul rand, caldura mare poate crea probleme atat cu ținutele, cat și cu coafurile și, deloc de neglijat,…