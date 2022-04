Stiri pe aceeasi tema

- Grupul german Volkswagen, proprietarul constructorilor auto Audi si Porsche, ar putea sa isi dea acordul pentru ca cele doua marci ale sale sa isi faca intrarea in Formula 1, cu prilejul unei reuniuni care va avea loc saptamana viitoare, au declarat joi pentru Reuters doua surse din apropierea acestui…

- La Jeddah, in Marele Premiu al Arabiei Saudite, Max Verstappen l-a devansat pe Charles Leclerc cu jumatate de secunda *monegascul ramane lider in clasamentul pilotilor Olandezul Max Verstappen (Red Bull Racing) a castigat, duminica, Marele Premiu al Arabiei Saudite, a doua etapa a Campionatului Mondial…

- Germanul Sebastian Vettel (Aston Martin) a fost testat pozitiv cu coronavirus, astfel ca nu va participa la prima cursa a sezonului de Formula 1, in acest weekend, in Bahrain. In locul lui Vettel, va concura in Bahrain Nico Hulkenberg. Vettel este al doilea pilot de F1 testat pozitiv inainte de startul…

- Sezonul de Formula 1 incepe in aceasta saptamana, cu Marele Premiu al Bahrainului, ocazie cu care site-ul RacingNews365 prezinta o estimare a salariilor pilotilor, facuta dupa informatii obtinute de la mai multe surse din paddock, noteaza ouest-france.fr. Cel mai bine platit este britanicul Lewis Hamilton…

- Pentru sezonul 2021, echipa de Formula 1 Renault și-a schimbat numele in Alpine, iar Fernando Alonso a revenit in Marele Circ. Spaniolul va concura și in 2022 alaturi de Esteban Ocon, cei doi și intreaga echipa, de altfel, urmand sa fie coordonata de Otmar Szafnauer (fost manager Aston Martin). Acum,…

- Echipa franceza de Formula 1 Alpine si-a prezentat, luni la Paris, noul monopost "A522", in culorile bleu si roz, pe care il vor pilota spaniolul Fernando Alonso si francezul Esteban Ocon in acest sezon al Formulei 1, informeaza AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Dacia, Renault, Hyundai și Toyota au fost cele mai cautate și cumparate autoturisme noi din Romania, in luna ianuarie Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile. Un numar de 2.765 de autoturisme noi Dacia au fost inmatriculate in luna ianuarie a acestui an, cu 202,5% mai mult fata de…

- Alex Hawke, ministrul Imigrarii din Australia, a anulat viza lui Novak Djokovic (34 de ani, locul 1 ATP). Ministrul si-a anuntat decizia printr-un comunicat dat publicitatii vineri. “Mi-am exercitat astazi puterea conform sectiunii 133C(3) din Legea Migratiei pentru a anula viza detinuta de domnul Novak…