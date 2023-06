Cât mai valorează "suta de lei" cu portretul lui Bălcescu, din vremea lui Ceaușescu? Pe site-urile de vanzari pot fi gasite numeroase anunțuri privind vanzarea unor bancnote din perioada comunista. Recent, un potențial vanzator a intrebat, pe o rețea de socializare, cat ar putea obține pentru "suta cu Balcescu"?Cele mai multe raspunsuri au indicat o valoare medie de 20 de lei, cu oscilații intre 15 și 25 de lei, la fel cum indica și cele mai multe anunțuri de pe site-uri specializate. Cu toate acestea, au existat și opinii legat de o valoare de ordinul sutelor sau chiar miilor de euro, dar acestea se bazeaza pe pretențiile ofertanților, fara a exista dovezi ca astfel de tranzacții… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

