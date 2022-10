Cât mai ţine vremea caldă. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni Vremea va fi mai calda decat normalul perioadei in urmatoarele patru saptamani, au anunțat meteorologii. Pana la sfarsitul toamnei, vor fi precipitatii restranse, astfel ca putem vorbi de un regim deficitar. In saptamana 24-31 octombrie, valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei. Regimul pluviometric va fi […] The post Cat mai tine vremea calda. Prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru perioada 10-23 octombrie. Meteorologii au anuntat ca, in prima zi a intervalului, vremea va fi relativ calda, cu o medie a temperaturilor maxime de 20...22 de grade, apoi, in 11 octombrie, scaderea de temperatura la valorile diurne…

- Vremea va fi mai calda decat normalul pentru aceasta perioada, se arata in prognoza pe patru saptamani, publicata marți de Administrația Naționala de Meteorologie. Saptamana 10-17 octombrie Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, in majoritatea regiunilor,…

- Meteorologii anunța valori termice mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta perioada in urmatoarele patru saptamani. Saptamana 10– 17.10 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei. Regimul pluviometric va avea o tendința…

- VREMEA pana in 9 octombrie: zilele cu ploi și perioadele mai calde. Prognoza meteo pe urmatoarele 2 saptamani, in regiuni din țara Vremea se va incadra in valorile obișnuite ale sezonului in aceasta saptamana. Cel mai cald va fi in 30 septembrie – 1 octombrie. Apoi, temperaturile scad. Sunt anunțate…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, marți, prognoza pentru urmatoarele patru saptamani, pe perioada 12 septembrie -10 octombrie. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru aceasta perioada, cu excepția saptamanii 19 – 26 septembrie, cand va fi mai frig,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat temperaturi scazute in perioada urmatoare și ploi la nivelul intregii țari. Saptamana 12.09.2022 – 19.09.2022 Valorile termice vor fi ușor mai coborate decat cele normale pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei, dar mai ales in regiunile…

- ANM a emis un Cod galben de ploi torențiale și vijelii in 19 județe, de luni pana marți. Pentru sud a fost emisa o alerta de canicula, in vigoare pentru 20 de județe. Luni (29 august) și marți (30 august) valul de caldura va persista in regiunile sudice și estice. Local va fi canicula, disconfortul…

- Dupa canicula ne pregatim de furtuni puternice, inclusiv grindina. Vremea se schimba radical incepand de marți, avertizeaza meteorologii. „Ne racorim treptat. Ne-am aflat sub incidența unui val de caldura care a determinat temperaturi foarte ridicate. Chiar 38 – 39 de grade am avut maxime sambata,…