La ce sa ne așteptam din partea vremii, in urmatoarele doua saptamani? Meteorologii vin cu raspunsuri. Aflam cum arata prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Dupa recentul weekend cu temperaturi mai mult decat placute, varatice chiar, mai ales in Capitala, aflam cum va fi vremea in ultimele zile din octombrie și la inceput de noiembrie. […] Cat mai ține vremea buna. Prognoza meteo pentru perioada 23 octombrie – 5 noiembrie. Ce anunța ANM