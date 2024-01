Cât mai ține gerul. Șefa ANM, prognoza pentru următoarele zile Cat mai ține gerul care a „lovit” deja mai multe zone din Romania? Cum va fi vremea in zilele ramase din aceasta saptamana? Vin raspunsuri de ultima ora de la varful ANM. Vremea foarte rece care a afectat, in ultimele zile, multe zone din țara i-a facut pe mulți sa se uite mai des la […] The post Cat mai ține gerul. Șefa ANM, prognoza pentru urmatoarele zile first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

