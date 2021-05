Conflictul intre armata israeliana și gruparea terorista Hamas a ajuns in cea de-a doua saptamana. 200 de palestinieni și-au pierdut viața in urma atacurilor IDF (forțele armate israeliene) in Fașia Gaza, in timp ce 10 israelieni au fost uciși de rachetele Hamas. Hamas a lansat aproximativ 2.000 de rachete in doar o saptamana. Majoriatatea rachetelor […] The post Cat mai pot ataca palestinienii Israelul. Iranul platește rachetele Hamas first appeared on Ziarul National .