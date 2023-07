Cât mai este până la următoarea minivacanță de vară a românilor. Când pică și cât durează? In schimb, in luna august se va inregistra o zi libera legala și o „punte” pentru bugetari, ceea ce va oferi numeroșilor romani o noua oportunitate de a avea o scurta perioada de odihna. Este vorba de ziua de 15 august, cand este marcata Adormirea Maicii Domnului. Pentru ca se intamplaintr-o zi de marți, pentru bugetari s-a stabilit ca și ziua de luni, 14 august, sa fie libera, astfel ca angajații la stat au parte de o minivacnța de 4 zile. Inca de anul trecut Guvernul a decis ca 23 ianuarie, 2 iunie și 14 august 2023 sa fie zile libere pentru angajații din sectorul public, deoarece cad intre… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- In luna august urmeaza o noua minivacanța pentru romani. Salariații de la stat vor avea parte de patru zile libere consecutive.Urmatoarea zi libera legala este in data de 15 august, cand se sarbatorește Adormirea Maicii Domnului. Pentru ca 15 august cade intr-o zi de marți, Guvernul a decis ca și…

- Este vorba despre angajații care urmeaza cursuri de prim ajutor. Aceștia ar urma sa beneficieze de o zi libera de la serviciu.Potrivit proiectului depus, angajatorii ar urma sa deconteze aceste zile libere acordate, din impozitul pe profit. Cate zile libere mai sunt in 2023: 1 iunie — Ziua Copilului…

- In perioada 1-5 iunie, bugetarii și alte categorii de angajați, in funcție de decizia firmelor, vor avea trei zile libere in timpul saptamanii, la care se adauga cele doua din weekend. Joi, 1 iunie, este Ziua Copilului. Duminica, 4 iunie, sunt Rusaliile. Prin decizie guvernamentala, ziua de vineri,…

- Nici bine nu s-a terminat minivacanța de 1 mai, ca deja majoritatea romanilor bugetari se gandesc la urmatoarea. Ei bine, nu mai este mult și bugetarii vor avea parte de o noua minivacanța de cinci zile. Luna iunie incepe cu o minivacanța pentru angajații din Romania. Cei de la stat se vor putea bucura…

- La sfarsitul lunii aprilie, romanii care lucreaza la stat sau la privat vor avea parte de o minivacanta de trei zile, ca urmare a faptului ca urmeaza 1 mai — Ziua Muncii, anunta Ziarul Financiar. Ziua de 1 mai va fi zi libera cu ocazia sarbatorii Zilei Muncii. Aceasta sarbatoare cade intr-o zi de luni…

- Romanii care lucreaza la stat sau la privat vor avea parte de o minivacanata de trei zile, la sfarșitul saptamanii ce urmeaza. Este a doua minivacanța din luna aprilie, prima fiind de Paște - Invierea Domnului.Ziua de 1 mai va fi zi libera cu ocazia sarbatorii Zilei internaționale a Muncii. Pentu ca…

- Și pentru ca in acest an pica luni, vorbim de o alta minivacanța, luand in considerare și weekendul 29-30 aprilie.Una dintre cele mai lungi minivacanțe din 2023 se anunța de Ziua Copilului și Rusalii, care vor fi in aceeași perioada. Avand in vedere ca 1 Iunie este intr-o zi de joi, iar apoi urmeaza…

- Angajații de la stat pot beneficia de noi zile libere legale in plus. Ce spune Codul Muncii și ce detalii ar fi bine sa cunoaștem? In primul rand, angajații din Romania au dreptul la minimum patru zile libere platite pentru mai multe ocazii speciale, care pot aparea in viața acestora. Potrivit Codului…