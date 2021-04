Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 28 ianuarie a.c, in jurul orelor 19.30, polițiștii locali din cadrul Serviciului Ordine Publica și Evidența Persoanei, in timp ce desfașurau activitați specifice in sectorul de activitate, au surprins o persoana care incerca sa depoziteze pe domeniul public in zona strazii Gheorghe Donici intersecție…

- In dezordinea produsa dupa liberalizarea pieței de energie electrica, Consiliul Concurenței anunța lansarea unui comparator de oferte, pe pagina proprie de internet. Consumatorii casnici care nu au optat inca pentru un furnizor de energie electrica de pe piața concurențiala pot consulta ofertele celor…

- Numarul distribuitorilor de asigurari cu certificare in RIS – Registrul intermediarilor secundari – a ajuns la aproape 50.000, cel mai ridicat nivel din istoria pieței de profil din Romania. Performanța s-a realizat și datorita eforturilor pe care Institutului de Studii Financiare (ISF) le-a facut in…

- Academia Romana, la post Respectandu-si menirea, Radio-Romania Actualitati l-a invitat, la prima ora, pe Ioan-Aurel Pop, presedintele Academiei Romane, care a acordat limbii romane un spatiu egal cu cel dedicat culturii in general. Fara a fi provocat, a stabilit locul, onorabil, al limbii noastre –…

- Anul trecut am decis sa citesc istorie. Și am luat-o catinel cu Grigore Ureche, Miron Costin și Ioan Neculce, Balcescu, Iorga, Giurescu, Xenopol, Oțețea și așa mai departe. Abia am zgariat puțin zidul. Sunt kilograme de carți care așteapta sa fie citite, inclusiv autori pe care i-am gasit intamplator…

- Compania Romchim Protect, din Filipești, cunoscuta pentru soluții revoluționare in agricultura, a organizat primul eveniment hibrid al agrobusinessului romanesc din acest an, Simpozionul „Soluții științifice inovatoare in agricultura”, ajuns la ediția a VIII-a. Acum, cercetatorii și fabricanții de la…

- In luna decembrie a anului trecute, versiunea online a cotidianului Deșteptarea a fost cel mai citit site media din Bacau. O demonstreaza cifrele furnizate de Google Analitycs, agregate prin intermediul www.t5.ro. Astfel, in ultima luna a anului trecut, site-ul desteptarea.ro a avut 246.916 vizitatori…

- Ii invidiam pe cei care luau cu asalt, de sarbatori, crestele montane inzapezite. Cu tot riscul asumat, de a sta la cozi interminabile. Acum a nins molcom și la noi in județ, la Slanic Moldova, Magura, Tg. Ocna și alte zone cu peisaje de basm din zona montana. Orașul nostru, Bacau, are tarele lui in…