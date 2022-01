Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Rafila (PSD), ministrul Sanatații, a declarat ca vaccinarea nu va deveni obligatorie in Romania deoarece, in opinia sa, o astfel de masura nu se potrivește țarii noastre. In schimb, Rafila crede ca autoritațile ar trebui sa lucreze ceva mai mult la capitolul informarea cetațenilor. „Din punctul…

- Romania a intrat in valul 5 al pandemiei COVID-19 și se afla pe unul dintre cele mai rapide trenduri de creștere din Europa, spune ministrul Sanatații, Alexandru Rafila.„In mod evident, Romania a intrat in valul 5. Am discutat de cateva sute de cazuri pe zi. Acum discutam de cateva mii de cazuri pe…

- "Inteleg preocuparea legata de stimularea vaccinarii care este legitima, pentru ca eu in continuare sunt un om de sanatate publica si stiu destul de multe lucruri legate de vaccinare. Vaccinarea este extrem de importanta in momentul de fata din alte motive decat a fost la inceputul anului 2021. La inceputul…

