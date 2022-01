Stiri pe aceeasi tema

- Alocatiile de stat pentru copii achitate in decembrie 2021 au insumat 857 milioane de lei, suma medie platita drepturi curente fiind de 237,32 lei de beneficiar, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). In decembrie au beneficiat de acest…

- Autoritațile au anunțat duminica, 23 ianuarie, 14.088 de noi infectari cu COVID, dupa efectuarea a 43.528 de teste. De asemenea, au fost raportate 22 de decese. In prezent, la terapie intensiva sunt internate aproape 600 de persoane.Romania a inregistrat duminica 14.088 de cazuri, depistate in ultimele…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghita, afirma ca, in perioada 13-20 ianuarie, au fost facute, in platforma de programare, 2.841 de programari pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 5 si 11 ani. Dozele de vaccin pentru aceasta grupa de varsta vor ajunge in tara in 25 ianuarie.…

- Alocatiile de stat pentru copii platite in luna noiembrie au insumat 853,252 milioane de lei, suma medie achitata fiind de 237,35 lei de beneficiar, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS), informeaza AGERPRES . In noiembrie au beneficiat de acest…

- Peste 160.000 de copii din Romania nu și-au primit alocațiile in luna noiembrie Peste 160.000 de copii din Romania nu și-au primit alocațiile in luna noiembrie Alocatiile de stat pentru copii platite in luna noiembrie au insumat 853,252 milioane de lei, suma medie achitata fiind de 237,35 lei de beneficiar,…

- Alocatiile de stat pentru copii platite in luna noiembrie au insumat 853,252 milioane de lei, suma medie achitata fiind de 237,35 lei de beneficiar, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS), transmite Agerpres. In noiembrie au beneficiat de…

- Alocatiile de stat pentru copii platite in luna noiembrie au insumat 853,252 milioane de lei, suma medie achitata fiind de 237,35 lei de beneficiar, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). In luna noiembrie au beneficiat de acest ajutor social un…

- Cea mai mare rata de vaccinare anti-COVID, de peste 50%, este in randul persoanelor cu varsta intre 50-59 de ani, urmate de cele intre 60-69 de ani, conform coordonatorului campaniei de vaccinare in Romania, Valeriu Gheorghița. Cel mai mic procent de vaccinare este in randul persoanelor de peste 80…