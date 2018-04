Renovare parțială la Maternitatea Bega

La Clinica de Obstetrică și Ginecologie ”Bega” din cadrul Spitalului Județean Timișoara au fost efectuate lucrări de reparații în proporție de 80-90 la sută ... The post Renovare parțială la Maternitatea Bega appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]