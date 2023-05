Cât mai costă un weekend în afara orașului în minivacanța de Rusalii Tarifele au crescut cu 16% in ultimul an, așa ca, cei care și-au planificat o ieșire de Rusalii trebuie sa-și recalculeze bugetele. sezonul estival debuteaza cu o noua minivacanta, in conditiile in care bugetarii vor avea liber atat joi, 1 iunie, cat si luni, 5 iunie, a doua zi de Rusalii. „Prin urmare, cei mai multi dintre ei si-au luat deja concediu si pentru ziua de vineri si au facut rezervari pentru o minivacanta de cinci zile”, sustin reprezentantii Travelminit. Astfel, pretul mediu pentru o noapte de cazare in weekendul prelungit de Rusalii este de 296 lei pentru o camera dubla. Pretul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

